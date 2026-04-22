Com um prêmio que gira em torno de R$ 5,7 milhões, Ana Paula Renault, a mais nova vencedora do BBB, deixa a casa com um patrimônio capaz de dar upgrade no próprio estilo de vida. Entre luxo, investimentos e escolhas estratégicas, o valor permite à campeã adquirir uma variedade de itens, propriedades e experiências.\nNo mercado imobiliário, por exemplo, a jornalista tem uma série de opções para escolher. Em bairros valorizados de São Paulo, como Itaim Bibi ou região da Faria Lima, uma cobertura pode custar entre R$ 4,5 milhões e R$ 6 milhões. Alternativamente, a vencedora poderia optar por dois apartamentos de médio a alto padrão, na faixa de R$ 1,5 milhão a R$ 2,5 milhões cada, somados a um ou dois studios para renda, avaliados entre R$ 250 mil e R$ 450 mil. Nesse cenário, além de moradia, o prêmio poderia passar a gerar retorno mensal.