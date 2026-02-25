PRÉ-ESTREIA\nCara de Um, Focinho do Outro\nEUA, 2026. Direção de Daniel Chong. Animação, 1h45. Livre, dublado. Buriti 2, às 14h20, 16h30 e 19h. Buriti 3, às 17h (sábado e domingo). Cine Ritz 2, às 16h (sábado e quarta). Cineflix Aparecida 2, às 18h20 (sábado e domingo). Cineflix Aparecida 5, às 14h20 e 16h40 (sábado e domingo). CineMais Bougainville 2, 3D, às 17h (sábado e domingo). CineMais Bougainville 4, 3D, às 15h20 (sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 4, às 18h (sábado e domingo). Cinemark Flamboyant 5, às 13h40 e 19h (sábado e domingo), e 3D, às 16h20 (sábado e domingo). Cinemark Passeio 1, às 18h (sábado e domingo). Cinemark Passeio 7, às 13h40 e 19h (sábado e domingo), e 3D, às 16h20. Cinépolis Cerrado 7, às 15h40 (sábado e domingo). CineX Oscar Niemeyer 2, às 13h, 15h, 17h e 19h (sábado e domingo). Kinoplex Goiânia 5, às 14h, 16h15 e 18h30 (sábado e domingo). Multicine Cidade Jardim 3, às 14h40, 17h e 19h20 (sábado e domingo). Mabel é uma jovem amante dos animais que usa uma tecnologia revolucionária para se conectar com o mundo animal de uma maneira única. Graças a uma invenção que permite transferir sua consciência para o corpo de um castor robótico, Mabel pode agora explorar os mistérios do reino anima.