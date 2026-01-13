-Video ator mirim (1.3360680)\nCom apenas 14 anos, o cantor e ator mirim Rafael Rara já vive momentos que muitos artistas levariam décadas para alcançar. O jovem talento conquistou um espaço na novela Coração Acelerado, que estreou nesta segunda (12), na TV Globo. Na produção, ele irá interpretar a versão infantil do protagonista João Raul, um cantor e grande nome do sertanejo. A trama se passa na cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás, e promete unir romance, drama e conflitos contemporâneos.\nRafael é natural de Goiânia e está ingressando no ensino médio. Ele conquistou o espaço na novela após realizar um teste presencial na TV Anhanguera, afiliada da rede em Goiás. Seu talento musical foi percebido logo cedo, ainda na primeira infância, pelo pai, Maurício Costa, que notou que o filho conseguia identificar tons musicais corretamente.