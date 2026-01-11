Coração Acelerado estreia nesta segunda-feira (12) apresentando a cidade fictícia de Bom Retorno, em Goiás, e uma trama que tem entre seus protagonistas a música sertaneja. Escrita por Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira, a nova novela das sete da TV Globo tem direção artística de Carlos Araújo. O público passa a acompanhar a vida do cantor sertanejo João Raul, a batalha de Agrado por espaço no universo do feminejo, a influência do clã Amaral, que domina a cidade interiorana, e um trio amoroso que tem Naiane como antagonista.\nConheça os núcleos principais e quem é quem na novela Coração Acelerado:\nTRIO DE PROTAGONISTAS\n(Globo/ Manoella Mello)\nAgrado Garcia\n(Isadora Cruz)\nFilha de Janete (Letícia Spiller), cresceu na Caravana da Zu, sua madrinha, que fazia shows itinerantes pelo Brasil. Sonha em fazer sucesso como cantora de sertanejo.