O cantor goiano Lindomar Castilho, que morreu nesta sexta-feira (19), aos 86 anos, em Goiânia, foi um dos nomes mais populares da música romântica brasileira entre as décadas de 1970 e 1980. Conhecido como o “Rei do Bolero”, ele conquistou grande sucesso comercial, embalou histórias de amor e se tornou um dos maiores vendedores de discos do país naquele período.\nDono de uma voz marcante e estilo inconfundível, Lindomar deu vida a canções que se tornaram clássicos do gênero, como “Vou rifar meu coração”, “Tapas e Beijos” e “Você é doida demais”. Esta última ganhou novo alcance ao ser escolhida como tema de abertura da série Os Normais, da TV Globo.\nFilha de Lindomar Castilho diz que cantor 'morreu em vida' após matar a mãe dela\nMorre o goiano Lindomar Castilho, cantor de 'Tapas e Beijos' e 'Você é doida demais'