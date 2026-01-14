Em novembro passado, quando a première de Hamnet tomou conta do maior cinema do Museu da Academia, em Los Angeles, a diretora Chloé Zhao, ganhadora do Oscar por Nomadland, em 2021, teria tudo para ficar nervosa. Ali, no coração de Hollywood, ela apresentava seu primeiro longa desde o fracasso de crítica e público de Eternos, da Marvel, logo depois de Steven Spielberg ter discursado no palco do David Geffen Theater sobre “o milagre de filme” que ela havia criado.Diante de mil convidados, Zhao não pareceu sentir qualquer pressão. Em vez de palavras de agradecimentos a executivos e ao elenco, ela fez o inesperado começou a comandar um longo exercício de meditação para todo o cinema. Com uma voz suave e tranquila, quase hipnótica, a cineasta chinesa pediu para cada espectador fechar os olhos, pensar em um ponto de tensão, respirar fundo e saber que não precisava carregá-lo sozinho. “Temos uns aos outros nesta noite”, disse ela.A atitude zen budista foi essencial para a condução de Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, que venceu diversos prêmios de público em festivais, levou os troféus do Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama e de Melhor Atriz para Jessie Buckley no último domingo, e é sério candidato ao Oscar deste ano.Chloé Zhao foi a primeira escolha da produtora Liza Marshall quando ela adquiriu os direitos do livro homônimo de Maggie O’Farrell sobre Agnes, uma misteriosa mulher que lida com a morte do filho pequeno, Hamnet, de uma forma diferente do marido, um professor de latim que escreve uma peça chamada Hamlet para lidar com sua dor. Mas a cineasta só toparia se a autora também participasse do roteiro.“Falei que se ela não fizesse, eu não faria”, afirma Zhao, que passou a trocar mensagens de áudio com a escritora irlandesa até finalizar um roteiro com 90 páginas. “Maggie deve ter escrito dez livros para poder chegar à versão final do seu livro, então, sem ela, não conseguiria olhar para perspectivas diferentes de tantos personagens.”Uma das mudanças aplicadas por Zhao foi eliminar os flashbacks, recurso narrativa com o qual teve dificuldades em Eternos, e dividir o foco do protagonismo entre Agnes e lta o professor de latim que, claro, ganhou o nome verdadeiro de William Shakespeare.“O livro se concentra em Agnes, mas estava em um ponto da minha vida que precisava compreender minha ‘guerra civil interna’, meus lados masculino e feminino. Sabia que aqueles dois personagens poderiam representar as forças arquetípicas. Com a permissão de Maggie, trouxemos mais Will e tiramos a tensão disso”, explica Zhao, meses antes da première em Los Angeles.Com Jessie Buckley já no papel de Agnes, a produção foi atrás de Paul Mescal, um dos atores mais festejados do momento, para viver Shakespeare. O astro de Normal People e Gladiador 2 diz que não cresceu sob à sombra intimidadora do dramaturgo por ser irlandês, mas se sentiu grato pelo filme ter se interessado pelo homem por trás do mito.“Ele é um marido e um pai. Senti que seria uma maneira para começar a trabalhar o personagem e não interpretar o gênio escritor”, diz ele, que releu diversas peças do bardo sobre luto para aplicá-las a Hamnet. “Conheci e amei Shakespeare de uma maneira que não veio de uma herança obrigatória. Você percebe isso no filme, que foi feito com muito amor e adoração.”Ao mergulhar na dor de um pai que perde um filho e deságua seu pesar na encenação de uma das maiores histórias da dramaturgia mundial, Mescal encontrou os maiores desafios da sua curta, mas celebrada carreira.“Foi uma espécie de Olimpíadas da atuação”, afirma o ator ao descrever a cena em que descobre que sua filha doente está viva, mas que perdeu Hamnet. “Vou da alegria à devastação em questão de 35 segundos. Foi complicado, não apenas pela cena em si, mas por habitar aquela mente por três semanas.”O ator diz que passou a compreender mais Shakespeare após a experiência. “Acho que cometemos o erro de achar que ele é um pensador. Claro que ele é, mas Shakespeare vive mais em seu coração do que na sua mente. Isso ampliou o sentido de suas peças para mim.”“Sua genialidade não se deve à beleza da linguagem, mas à compreensão fundamental da condição humana e ao fato de que ele a documenta com as frases mais lindas que já pousaram sobre uma folha de papel.”A maior parte da produção ganhou vida nos arredores de Londres, onde réplicas das casas típicas do século 16 foram erguidas, assim como a versão cinematográfica do segundo lar de Shakespeare, o famoso Globe Theatre o verdadeiro cobra cerca de R$ 430 mil por noite para ser fechado ao público.A equipe também filmou por três semanas no País de Gales, que serve de cenário para as cenas externas, especialmente a da abertura do longa. “Descobrir o buraco negro no chão da floresta foi o momento da virada. Quando apontamos a câmera para a árvore e depois para o céu, percebi que ali estava o filme”, diz Chloé Zhao sobre a introdução.Mesmo com o crescimento da importância de Shakespeare na trama do filme, a história de Hamnet ainda é a de Agnes, vista em seu vilarejo como uma mulher ligada a antigas tradições pagãs de bruxaria.“O pouco que se sabia sobre ela não era muito lisonjeiro, como é o caso sobre toda mulher por trás desses homens gigantes”, diz Buckley. “De certa maneira, isso foi uma dádiva, porque me deu a oportunidade de encontrá-la como uma desconhecida na rua. Ao mesmo tempo, Agnes é uma mulher muito segura em seu corpo e inflexível em relação à sua natureza elementar e à natureza do mundo.”O estilo sensorial, poético e viajado de Zhao, que não passa muitos diálogos para seus atores, mas estimula uma interpretação mais livre, quase levou o elenco e a equipe aos limites. Faltando apenas quatro dias para o término das filmagens, ela concluiu que o final escrito no roteiro não era o ideal.“O texto dizia apenas ‘ele morre violentamente no palco e ela olha ao seu redor’, e a música era o fim. Sabia que não funcionaria cinematograficamente”, diz a diretora. “Jessie também sentiu.”“Estava nervosa, me senti completamente perdida”, diz Buckley, ao falar dos momentos finais do longa, que têm repercutido desde a passagem da produção por festivais. É quando, no Globe Theatre, Agnes assiste à encenação de Hamlet pela primeira vez. “Algo se quebrou em mim quando vi Jessie me olhando. Essa parte inteira foi muito difícil de filmar, porque há muitas falas, mas também é incrivelmente catártica”, afirma Mescal. A inspiração para esse encerramento veio quando Buckley voltava para casa depois das filmagens frustradas. Ela ouviu On the Nature of Daylight, uma das composições mais famosas de Max Richter, que também criou a trilha sonora de Hamnet, e a enviou para Zhao. A peça emocional que faltava finalmente se encaixou no último minuto.“É como diz Not Dark Yet, a música de Bob Dylan, ‘por trás de toda beleza, há algum tipo de dor’. Acredito em sincronicidade. Não creio que possa controlar uma história, porque ela é algo maior e existe simultaneamente no passado, presente e futuro”, diz a cineasta. “Certas histórias só se revelam quando você está preparada.”