Criaturas fantásticas e sentimentos intensos dão vida à trama de Vermelho Sangue, série que terá seu primeiro episódio exibido na Espiadinha Globoplay desta quarta-feira (12). Protagonizada por Letícia Vieira e Alanis Guillen, a obra reúne fantasia, terror e romance em uma narrativa profundamente brasileira. Ambientada na fictícia cidade de Guarambá, no Cerrado Mineiro, o enredo tem como símbolo o solitário lobo-guará – criatura que divide espaço com vampiros, lobisomens e a lobimoça da história.A trama acompanha o encontro entre Luna (Letícia), que se transforma em loba-guará a cada lua cheia, e Flora (Alanis), uma jovem que anseia pelo extraordinário. Produzida pelos Estúdios Globo, a série original Globoplay é criada e escrita por Claudia Sardinha e Rosane Svartman, com direção artística de Patricia Pedrosa, produção de Erika da Matta e Lucas Zardo e direção de gênero de José Luiz Villamarim.Na sequência, o público mergulha no universo feminino da alta sociedade goiana com Poderosas do Cerrado. O doc reality acompanha seis protagonistas que transitam entre o campo e o luxo urbano, equilibrando tradição, negócios e sofisticação. Roseli Tavares, Andréa Mota, Tana Lobo, Cristal Lobo, Thaily Semensato e Layla Monteiro revelam como o poder feminino se manifesta no coração do Brasil, apresentando um Cerrado moderno, influente e conectado com o mundo.Entre eventos exclusivos e muita elegância, elas abrem as portas de suas rotinas e mostram o lado humano por trás do brilho – com humor, emoção e autenticidade. A produção é da Boxfish, com direção artística de Eduardo Gaspar, direção geral de Rico Perez e roteiro de Ed Cruz. Os primeiros episódios de Vermelho Sangue e de Poderosas do Cerrado serão exibidos no Espiadinha Globoplay logo após Três Graças. Todos os episódios da série e do doc reality estão disponíveis para assinantes no Globoplay.