Um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira, Avenida Brasil transcendeu as fronteiras nacionais e desembarcou na Turquia, onde ganhou uma aclamada versão. Agora, Leyla - Sombras do Passado estreia com exclusividade no Globoplay em 24 de novembro. A trama, estrelada por Cemre Baysel, Alperen Duymaz e Gonca Vuslateri, também será destaque a partir de 15 de dezembro no Globoplay Novelas, substituindo Dolunay.\nBaseada no formato original de João Emanuel Carneiro, exibida em 2012, Leyla - Sombras do Passado convida o público a redescobrir a história de vingança que parou o Brasil. A trama de 127 episódios acompanha a jornada de Leyla (Cemre Baysel), a Nina da versão original. Quando criança, ela vê sua vida virar de cabeça para baixo após seu pai, Hilmi (no Brasil, o Genésio), se casar com a manipuladora Nur (Gonca Vuslateri), a icônica vilã Carminha. Após a trágica morte de Hilmi, Leyla é abandonada pela madrasta malvada em um “depósito de lixo” e jura vingança.