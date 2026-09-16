Além de ser desconfortável, ficar horas sentado durante uma viagem longa pode causar trombose. A trombose venosa profunda (TVP) ocorre quando um coágulo (trombo) se forma em uma veia e dificulta ou impede a circulação do sangue na região. As pernas são as mais afetadas.\nA chamada "trombose do viajante" surge após períodos prolongados de imobilidade durante viagens - seja de avião, ônibus, carro ou trem -, afirma Breno Caiafa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Nacional (SBACV).\nQuando a pessoa fica sentada ou parada na mesma posição por muitas horas, "a musculatura da panturrilha deixa de atuar adequadamente como uma bomba que impulsiona o sangue de volta ao coração", explica Caiafa. "Então o sangue circula mais lentamente nas pernas, favorecendo a formação do coágulo."