-VÍDEO (1.3446914)\nUm viajante se impressionou ao desembarcar no Terminal Rodoviário de Goiânia, no centro, e concluiu: “É outro patamar.” O vídeo viralizado nas redes sociais mostra Dado Villeneuve no terminal comentando que a rodoviária conta com shopping, praça de alimentação, lojas, guichês e serviços públicos. De acordo com o apresentador, o local se diferencia dos outros que já conheceu em viagens que faz para muitos locais do Brasil (veja o vídeo acima).\n‘Faz você esquecer que está dentro de uma rodoviária’, comentou Villeneuve na postagem. A publicação mostra o viajante andando pelo shopping e mostrando os detalhes que mais chamaram a atenção dele, como a praça de alimentação local, os guichês para comprar as passagens na rodoviária, embarque e desembarque dos ônibus e até a segurança.