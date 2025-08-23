-Vídeo (1.3303626)\nA influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca cantou um clássico do cantor Leonardo, na tradicional Festa do Peão de Barretos, no estado de São Paulo. Na madrugada deste sábado (23), ela publicou na própria rede social a música ‘Pense em mim’, e dedicou a canção para o cantor, pai do ex-marido, Zé Felipe. (assista o vídeo acima). Ela estava ao lado da ex-cunhada Monyque Isabella.\nEm ritmo sertanejo, Virginia cantou apenas o refrão da música: “Pense em mim, não chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Não chore por ele”. Na publicação, ela escreveu: "Te dedico Leonardo".\nA cantora chegou a Barretos por volta das 17h54 de sexta-feira (22). Assim como a chegada, ela registrou a recepção nas redes sociais inúmeras pessoas a aguardava.\nVirginia Fonseca sendo recebida em São Paulo (Reprodução / Instagram de Virginia)