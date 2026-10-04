“Para ‘ler’ uma de suas fotos, é preciso indagar o processo de feitura, os materiais empregados, identificar a imagem, para que possamos, enfim, nos aproximar do seu significado”, descreve a crítica de arte Luisa Duarte sobre Vik Muniz. Um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira, o artista traz os seus trabalhos a Goiânia pela primeira vez na exposição Rever: Imagem e Reflexão, aberta a visitação a partir desta terça-feira (6), na Vila Cultural Cora Coralina.\nNascido em São Paulo, em 1961, o artista tem trajetória internacional e hoje se divide entre Nova York, Estados Unidos, e Rio de Janeiro. Conhecido por transformar materiais pouco convencionais em imagens que são posteriormente fotografadas e pelas suas releituras de obras famosas, o trabalho de Vik Muniz provoca uma série de perguntas para o olhar, propondo outros significados para esses materiais e para as representações criadas.