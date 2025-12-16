A exposição Caboclada: Encruzilhada Afroameríndia, primeira mostra do Núcleo Coletivo 22, será aberta nesta quinta-feira (18), às 19 horas, na Sala Antônio Poteiro, na Vila Cultural Cora Coralina. A abertura contará com uma performance do coletivo e marca o início de uma experiência artística e sensorial que segue até 30 de janeiro de 2026, com entrada gratuita.\nA exposição propõe uma travessia estética entre corpo, imagem e território, a partir das poéticas caboclas e dos saberes afroameríndios. Com curadoria compartilhada entre artistas, encantados e pesquisadores, a mostra é resultado do projeto Casa de Taipa: Morada de Dança e Poética Afroameríndia, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), operacionalizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).\nA fotoperformance de Flávia Honorato, artista do coletivo e fotógrafa com atuação expressiva em Goiânia, conduz o público a um campo de presença e escuta, onde som, corpo e memória se entrelaçam. A expografia, assinada por Cássia Oliveira (Jurupiá), propõe um percurso que acolhe imagem, som e silêncio, em diálogo com as forças ancestrais que constituem a exposição.