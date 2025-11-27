A Vila Cultural Cora Coralina sedia, a partir desta sexta-feira (28), a 2ª edição do Festival Internacional de Cinema Feminino Pode Ponto Cine. Com entrada gratuita e sessões das 14 às 20 horas, o evento segue até domingo (30) celebrando o protagonismo feminino no audiovisual, com uma programação diversa e acessível. A iniciativa conta com apoio financeiro da Política Nacional de Apoio à Cultura (Pnab), operacionalizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás).Com mais de mil filmes inscritos, a curadoria selecionou 79 obras de alta qualidade, entre documentários, animações e ficções, abrangendo gêneros como drama, comédia, terror e experimental. Ao todo, serão 18 horas de exibição, com destaque para a crescente produção goiana realizada por mulheres, resultado direto dos incentivos públicos com marcadores de gênero nos editais culturais.A programação inclui sessões com classificação livre, especialmente pensadas para o público infantil no domingo à tarde, e contará com acessibilidade em Libras. A mostra também ganha dimensão internacional, com filmes de países como Argentina, Portugal, Cuba, França e China. Entre os destaques está Safo, da animadora Rosana Urbes, premiado no Festival de Annecy e exibido pela primeira vez em Goiás.A coordenadora do festival, Aline Willik, ressalta que o evento é uma plataforma estratégica para fortalecer o portfólio de realizadoras locais e ampliar sua presença em mostras competitivas nacionais e internacionais. “Quando elas têm acesso ao incentivo público, inevitavelmente as produções de qualidade aparecem”, afirma. Além das sessões presenciais, o festival contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube, pelo link que será disponibilizado no perfil @podepontocine.SERVIÇOEvento: 2º Festival Internacional de Cinema Feminino Pode Ponto CineData: Sexta-feira, sábado e domingo (28 a 30)Horário: 14h às 20hLocal: Vila Cultural Cora Coralina / Rua 23 c/ Rua 3, CentroEntrada gratuitaProgramação completa: Instagram @podepontocine