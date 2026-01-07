O ano de 2026 promete ser um dos mais movimentados e ambiciosos para o cinema nos últimos tempos. Entre continuações aguardadas, como O Diabo Veste Prada 2, superproduções de heróis, caso de Vingadores: Doutor Destino, e títulos com forte potencial para a temporada do Oscar, como Marty Supreme, o calendário de estreias chama a atenção. Prepara a pipoca e confira os lançamentos previstos nas telonas em 2026.\nHamnet: A Vida Antes de Hamlet\nO novo filme da diretora Chloé Zhao, de Nomadland e Eternos, retrata a tragédia que teria inspirado a criação de uma das obras mais famosas de Shakespeare, Hamnet. No elenco, olho em Jessie Buckley, nome forte na temporada de prêmios. Estreia em 15/1 e já em pré-estreia em Goiânia.\nMarty Supreme\nVencedor de Melhor Ator no Critics Choice Awards 2026 e favorito ao Oscar, Timothée Chalamet vive Marty Reisman, um traficante que se tornou campeão de tênis de mesa e se tornou o mais velho a ganhar um campeonato nacional de raquete. Estreia em 22/1 e já em pré-estreia em Goiânia.