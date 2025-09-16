Se hoje os restaurantes mais renomados do País contam com cartas de vinhos nacionais, é graças à persistência dos produtores. Os preconceitos em relação ao potencial dos vinhos brasileiros já caíram por terra e entre os destaques atuais estão os produzidos no Cerrado. Enófilos profissionais ou amadores podem conhecer mais sobre nossa produção regional durante o Wine Jazz Goiânia, festival que une música, vinhos e gastronomia a partir desta quinta-feira (18), no terreno do Opus Ace Tennis Clube Vaca Brava. A programação segue até o domingo (21).\nO evento teve três edições anteriores em Pirenópolis e chega pela primeira vez à capital com o tema Harmonizando Música, Vinhos e Gastronomia. O público pode conferir no Wine Jazz Goiânia mais de 100 rótulos nacionais e importados, além de outros produtos regionais como queijos, embutidos, geleias, chocolates, cafés e charutos. E se o calorão te impede de experimentar os tintos, aposte nos vinhos rosés, brancos e laranjas disponíveis nos estandes.