-Vini Jr. em Goiânia (1.3353155)\nO atacante Vini Jr. está em Goiânia para passar férias ao lado da influenciadora Virginia Fonseca e da família. Pelas redes sociais, o jogador do Real Madrid e da seleção brasileira postou uma foto ao lado do irmão mais novo, Bernardo. Virginia também publicou uma gravação que mostra o namorado com os filhos dela (veja vídeo acima).\nVini Jr. desembarcou na tarde de segunda-feira (22) na capital. Na postagem, ao marcar como localização Goiânia, o atleta escreveu: “Tamo daqui”.\nZé Felipe muda música dedicada à Virginia para citar Ana Castela\nVirginia Fonseca supera Victoria Beckham e lidera ranking das WAGs mais ricas do mundo\nVeja como parar de ver notícias sobre Virginia e Vini Jr. no Instagram\nO craque e a família dele conheceram a mansão de Virginia após muitas visitas da influenciadora à casa dele na Espanha. Em uma postagem anterior, antes de chegar a Goiânia, Vini compartilhou que passou 24 horas em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em um carrossel de fotos, ele aparece em vários momentos na cidade e com Virginia.