Aos 25 anos, o Violins não parece interessado em revisitar o passado. O grupo goiano prefere olhar para o presente e transformá-lo em matéria-prima para novas canções. É desse movimento que nasce Aguacêro, décimo álbum da carreira e primeiro trabalho de inéditas desde A Era do Vacilo (2018), um disco atravessado pela água como metáfora para as contradições de um mundo cada vez mais instável. O projeto está disponível no streaming.\nHoje, o quarteto é formado por Beto Cupertino (voz e guitarra), Fred Valle (bateria), Pedro Saddi (teclado) e Thiago Ricco (baixo). Surgido em Goiânia em 2001, o Violins cresceu no mesmo ambiente que ajudou a colocar a capital goiana no mapa da música independente brasileira. Ainda nos primeiros anos, a banda já circulava por festivais. Também vieram reconhecimentos, como o prêmio de melhor disco nacional no Indie Destaque.