Virginia Fonseca, 27, agradeceu a Vini Jr., 25, por defendê-la dos insultos no Maracanã no amistoso da Seleção contra o Panamá.\nA influenciadora repostou a postagem do ex-namorado, e escreveu "obrigada". Antes, o camisa 7 escreveu: "Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia".\nVirginia é alvo de xingamentos no Maracanã durante amistoso da seleção brasileira\nVeja quem são os 20 brasileiros mais seguidos no Instagram após Virgínia ganhar posição\nVirginia passa Tatá Werneck e se torna 2ª mulher mais seguida do Brasil\nTivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!\nOs insultos teriam ocorrido quando Virginia Fonseca comemorou o primeiro gol de Vini Jr. no amistoso. A Seleção brasileira goleou o Panamá por 6 a 2, na partida foi o último teste do antes da Copa do Mundo, que começa dia 11 de junho.