Uma nova limpeza promovida pelo Instagram movimentou o universo das celebridades e influenciadores digitais.\nA plataforma realizou mais uma remoção em massa de contas falsas, bots e perfis considerados inativos, provocando uma queda expressiva no número de seguidores de artistas ao redor do mundo.\nEntre os nomes brasileiros afetados estão Anitta, Virginia Fonseca, Tatá Werneck, Larissa Manoela, Whindersson Nunes e Maisa.\nSegundo dados divulgados pela plataforma Social Blade, especializada em monitoramento de redes sociais, apenas Anitta perdeu mais de 900 mil seguidores em um único dia. Virginia também apareceu entre os perfis impactados, com redução superior a 230 mil contas.\nShakira anuncia música oficial da Copa de 2026 gravada no Maracanã\nCantor Ray, da dupla com Renan, segue internado e parceiro pede orações: 'Estamos muito tristes, mas firmes na fé'