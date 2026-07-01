-VÍDEO: Virginia no castelo de Vini Jr (1.3428449)\nA influenciadora e empresária Virginia Fonseca apareceu, na manhã desta quarta-feira (1º), em um castelo onde a família do jogador Vinícius Júnior, convocado para a Seleção Brasileira, está hospedada durante a Copa do Mundo. Em vídeos e fotos publicados nas redes sociais, Virginia mostrou momentos ao lado dos filhos no interior da mansão.\nEm algumas gravações, as crianças aparecem brincando na piscina da área externa da propriedade, que chama atenção pelo tamanho e pelo luxo. Segundo sites especializados, a mansão fica em Saddle River, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma das regiões mais valorizadas do país.\nInspirada na arquitetura dos castelos franceses, a propriedade está avaliada em cerca de US$ 10 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 55 milhões. O local tem sido utilizado pela família de Vinícius Júnior durante a permanência nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.