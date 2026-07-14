Virginia Fonseca será uma das novas moradoras do Edify One, empreendimento de luxo em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, conhecido como "prédio de Neymar".\nA influenciadora comprou um apartamento localizado acima da unidade do jogador, informação confirmada pela empresa responsável pelo edifício ao G1. A aquisição também chama atenção porque aproxima fisicamente Virginia de Bruna Biancardi, com quem protagonizou uma troca pública de farpas nos últimos meses.\nPrevisto para ser entregue em dezembro de 2028, o Edify One fica de frente para a Meia Praia e integra um dos mercados imobiliários mais valorizados do país. Segundo o Índice FipeZap, Itapema ultrapassou Balneário Camboriú em junho e passou a ter o metro quadrado mais caro do Brasil.\nGusttavo Lima faz show surpresa em bar de Goiânia e divide palco com Priscila Senna, Felipe Araújo e Hungria; vídeo