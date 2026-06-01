Virginia Fonseca foi alvo de xingamentos de parte da torcida presente no Maracanã neste domingo (31), durante o amistoso entre Brasil e Panamá. Os gritos aconteceram logo após o gol marcado por Vini Jr., ex-namorado da influenciadora, no primeiro minuto da partida.\nEnquanto a transmissão destacava o lance do atacante, torcedores entoaram ofensas direcionadas à empresária. Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais por diferentes ângulos e repercutiram entre internautas, que criticaram a atitude. Muitos classificaram os gritos como desnecessários e machistas.\nVirginia não se manifestou sobre o episódio até o momento. Nas redes sociais, onde costuma registrar a rotina, ela apenas compartilhou imagens relacionadas ao jogo. Fotografada no estádio, apareceu comemorando o gol de Vini Jr., com os braços erguidos e sorrindo.