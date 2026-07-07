-VÍDEO (1.3430404)\nA influenciadora Virginia e o jogador de futebol Vinicius Júnior fizeram um tratamento de soroterapia no mesmo local nos Estados Unidos. A clínica que realizou o tratamento publicou fotos nas redes sociais agradecendo por tê-los atendido. Em outra postagem nas redes, Virginia informou que está há quase um mês fora de casa, em Goiânia, e, com isso, tem comido mal, está fora da rotina e ainda gripada. O tratamento do jogador e da influenciadora foi realizado após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo no domingo (5).\nApesar das fotos no mesmo local, o jogador e a influenciadora, que já tiveram um relacionamento, não comentaram sobre o acontecido. A influenciadora informou nesta terça-feira (7) que o tratamento aconteceu na segunda-feira (6). Virginia escreveu na postagem: “uma nova mulher”, após realizar o tratamento.