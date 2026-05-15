Virginia Fonseca anuncia término com Vini Jr (Reprodução/Instagram/Virginia Fonseca)\nA influenciadora Virginia Fonseca anunciou, nesta sexta-feira (15), o fim de seu relacionamento com o jogador Vinícius Jr. Em comunicado publicado em suas redes sociais, Virginia afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo e com maturidade.\n“Quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, declarou a influenciadora, ressaltando que ambos escolheram respeitar os novos caminhos individuais.\nVirginia repagina seu jato particular e mantém adesivo de Zé Felipe\nEntenda a polêmica entre Virginia Fonseca e Luana Piovani\nVirginia e Vini Jr. assumem namoro com direito a declaração: 'Love'\nEla ainda destacou que se dedicou intensamente à relação e que torce pelo sucesso do atleta: “Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius, e tudo isso com muito carinho”.