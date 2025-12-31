A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca passou a integrar oficialmente o quadro de cidadãs goianas. A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou, em votação realizada em sessão extraordinária no dia 17 de dezembro de 2025, o projeto que concede à criadora de conteúdo o Título Honorífico de Cidadã Goiana. A proposta recebeu 23 votos favoráveis e nenhum contrário, e foi posteriormente sancionada e publicada em lei no Diário Oficial do Estado em 30 de dezembro.\nA homenagem foi formalizada pela Lei nº 24.006/2025, assinada pelo governador Ronaldo Caiado, com base no artigo 10 da Constituição Estadual. O texto determina que o título é concedido a Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa e entra em vigor na data de sua publicação.\nO POPULAR entrou em contato com assessoria da influenciadora, mas não houve pronunciamento até a última atualização desta reportagem.