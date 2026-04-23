A influenciadora Virginia Fonseca, 27, afirmou nas redes sociais que voltou a apresentar um quadro de alopecia areata. Segundo ela, a condição já havia surgido anteriormente, quando identificou três falhas no couro cabeludo, tratadas à época.\n"De novo apareceu uma alopecia em mim. Na época do início da Wepink surgiram três, tratei e ficou tudo certo. Agora vou tratar mais uma vez e vai dar tudo certo também", disse. A empresária, que anunciou a entrada no setor fitness com a criação da rede de academias WeGym,afirmou que procurou atendimento médico na noite de quarta-feira (22) para iniciar o tratamento.\nEm publicação nas redes, o médico Alessandro Alarcão explicou que a alopecia areata exige investigação detalhada. Segundo ele, fatores como estresse estão frequentemente associados ao surgimento do quadro, que pode ter diferentes manifestações.