A influenciadora Virginia Fonseca chegou na madrugada deste domingo (17) em Palmas para curtir o show da dupla sertaneja Henrique & Juliano. Ela embarcou no jatinho em Goiânia e pousou na capital tocantinense por volta das 2h, acompanhada de amigos.\nO show Henrique & Juliano 'Em Casa' iniciou na noite deste sábado (16), com várias apresentações de artistas do sertanejo e da música eletrônica. O evento se estendeu até a manhã deste domingo, no estacionamento do estádio Nilton Santos.\nVirginia Fonseca diz que separação não é ação de marketing e que vai a show de Zé Felipe: 'Separados, mas sempre juntos'\nVirginia anuncia separação de Zé Felipe\nSenador Cleitinho se desculpa por tietar Virginia em CPI\nNas redes sociais, a influenciadora compartilhou que soube do show por um amigo.\nEu estava quietinha em Goiânia. Aí chega ele [o amigo] me falando do show dos meninos e todos sabem que sou fã, tive que vir", escreveu em uma publicação nos stories.