Virginia Fonseca, 28, se tornou a segunda mulher mais seguida do Instagram no Brasil após ultrapassar Tatá Werneck, 42.\nA influenciadora ganhou cerca de 3 milhões de seguidores nessa semana, após anunciar o fim do namoro com Vini Jr. Atualmente, ela está com 56,1 milhões, enquanto Tatá Werneck, tem 54,7 milhões.\nDe roupas a brinquedos Virgínia faz cerca de 30 pedidos de marca com nomes dos filhos\nVirginia repagina seu jato particular e mantém adesivo de Zé Felipe\nMarca de Virginia, depósito da WePink é interditado em Anápolis\nVirginia está atrás apenas de Anitta, que acumula 61,3 milhões, sendo a mulher mais seguida do país. Larissa Manoela ocupa o quarto lugar, com 52,1 milhões e Maisa vem logo atrás, com 46,7 milhões.