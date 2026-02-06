A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca vem repercutindo internacionalmente após recriar uma fantasia de Luma de Oliveira, usada em 1998, durante um ensaio fotográfico de carnaval para o gshow. Além da roupa ousada, com um body super cavado, a influenciadora usou uma coleira com o nome do namorado Vini Jr., jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira.\nCom o corpo à mostra, Virginia exibiu suas curvas, braços e pernas malhadas. Em entrevista ao gshow, a empresária revelou que o namorado não sabia que ela usaria uma coleira com seu nome. “Ele não sabia [...] Ele vai falar que sou maluca. Ele sempre fala: 'Você é a mais maluca que eu já conheci na vida'", disse.\nO ensaio repercutiu em sites internacionais como ‘Diário Às’, veículo esportivo da Espanha e no jornal ‘Marca’, o principal do nicho no país.