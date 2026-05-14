Influenciadora posou com o jato em seu perfil no Instagram. (Reprodução/Instagram de Virginia)\nVirginia Fonseca mostrou nesta quinta-feira (14) o novo visual de seu jatinho particular nas redes sociais. Em uma galeria de fotos, a influenciadora compartilhou imagens da aeronave que ganhou pintura em tons de rosa e detalhes com as iniciais “VF”, em referência à identidade visual da marca de cosméticos da influenciadora.\nOlha quem tá de cara nova. Mais minha cara impossível”, escreveu Virginia na publicação.\nA publicação também recebeu comentário do jogador Vini Jr., atual namorado da empresária. “Pra combinar com o estilo”, escreveu o atleta.\nApesar das mudanças no design externo, Virginia manteve na fuselagem o adesivo com o desenho da família, incluindo o cantor Zé Felipe, mesmo após o fim do casamento. A ilustração mostra a influenciadora, o ex-marido e os três filhos do casal — Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, 3, e José Leonardo, 1.