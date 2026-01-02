Flávia Teles e Marcos Araújo, em Punta Cana (Reprodução / Revista Contigo)\nFlávia Teles, viúva do ex-prefeito de Goiânia falecido em 2021, Maguito Vilela, negou relacionamento amoroso com o empresário Marcos Araújo, da AudioMix Eventos. Ao POPULAR, Flávia afirmou que a foto que postou nos stories foi mau interpretada pelos internautas, e que a frase "My partner" escrita na foto que significa ‘meu parceiro’, na verdade, se tratava de uma parceria de negócios, cessando os rumores acerca de um suposto romance com o empresário.\nEm explicação ao POPULAR, Flávia conta que encontrou o empresário durante viagem feita com amigos à Punta Cana, na República Dominicana. O encontro teria sido com amigos apenas no dia do réveillon.\nEncontrei ele aqui em Punta,e estávamos falando de negócios. Por isso coloquei “Partner”(parceiro de negócios). Estou aqui com dois amigos. Só encontrei ele no dia do réveillon,com amigos também. Não tem nada de relacionamento amoroso", conta.