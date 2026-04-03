O Viver Sertanejo deste domingo (5) é dedicado aos bastidores do gênero ao reunir três produtores fundamentais na construção de grandes sucessos: Maestro Pinocchio, Ivan Miyazato e Rick Sollo. Em comum, eles compartilham o olhar apurado de quem ajudou a moldar carreiras e definir sonoridades que marcaram gerações da música sertaneja.\nCom mais de cinco décadas de trajetória, Maestro Pinocchio revisita sua história e relembra o início da paixão pela música, que nasceu ainda na adolescência, aos 13 anos, impulsionada pela sanfona. Ao longo da carreira, ele acompanhou de perto a evolução do mercado fonográfico e destaca o papel essencial do produtor na construção de um artista. “O produtor tem a responsabilidade de ouvir, analisar e pensar o que gravar, como fazer aquele cantor se destacar”, explica.