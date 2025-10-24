O Viver Sertanejo, deste domingo (26), dá continuidade à participação da dupla goiana Jorge e Mateus, que, numa conversa franca com Daniel, aborda carreira e novos rumos. No repertório da edição, não faltam sucessos que marcaram gerações, como Logo Eu e Duas Metades.Jorge revela que a pausa nas turnês não o afasta da música. Pelo contrário, pretende dedicar-se à composição: “Essa pausa é para poder parar de viajar um pouco, pelo menos uns seis meses, para me dedicar à questão da caneta.[...] Estou me sentindo em débito, acho que com o próprio Mateus e com o público . Depois de quatro shows na semana, você chega em casa e tem filho, você não vai pegar o violão e compor.”, conta.Entre as lembranças de bastidores e encontros com outros artistas, a dupla aborda também um aspecto que considera responsável por tamanho sucesso: a pluralidade musical. “Sempre ouvimos outros estilos musicais. Esse jeito da gente tocar vem disso. Acabamos apresentando o sertanejo para muitas pessoas que às vezes têm um pouco de preconceito. Assim como aconteceu comigo, já que não escutava sertanejo desde criança. Em algum momento uma música sertanejo bateu pra mim, eu ouvi e pensei: ‘que legal isso!’”, compartilha Mateus.Os cantores estão na estrada com a turnê que celebra 20 anos de carreira e passaram com ingressos esgotados por Goiânia no início de julho no Estacionamento do Estádio Serra Dourada. “É o fim de um ciclo. Um descanso necessário, não uma despedida. Estamos nos preparando para viver outros momentos, novas fases, juntos. A história continua”, disse Jorge, em entrevista ao POPULAR. “A estrada é intensa. São muitos anos sem parar. Sentimos que agora é o momento certo de fazer essa pausa, esse descanso”, completa o artista. A dupla ainda divide o palco com Daniel, em uma versão de Voa, Beija-Flor. Desde o lançamento do álbum Ao Vivo em Goiânia em 2007, com sucessos como Pode Chorar e De Tanto Te Querer, Jorge e Mateus construíram uma carreira sólida, somando mais de 10 milhões de discos vendidos e bilhões de visualizações no YouTube. A dupla coleciona prêmios importantes, incluindo restrições ao Grammy Latino e o prestigiado Prêmio Multishow.Jorge e Mateus não apenas acompanharam o surgimento do sertanejo universitário — eles o moldaram. Desde os primeiros acordes em bares goianos até os palcos de festivais e estádios lotados, a dupla protagonizou uma verdadeira revolução no gênero. Unindo letras românticas, arranjos modernos e uma linguagem próxima ao público jovem, realizando um novo jeito de cantar o amor e a vida cotidiana, pavimentaram o caminho para variedades de artistas que vieram depois.“A gente se orgulha muito de ter contribuído com essa transformação. O sertanejo é um gênero vivo, em constante renovação”, avalia Jorge. “Hoje tem muita gente talentosa fazendo um trabalho incrível. A nova geração vem forte, misturando gêneros, trazendo identidade própria. A gente torce muito para que continuem inovando, mas sempre respeitando as raízes”, acrescentou Mateus.Apresentado por Daniel, o Viver Sertanejo vai ao ar aos domingos, depois do Globo Rural. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Anelise Franco, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.