Neste domingo (24), o Viver Sertanejo exibe a primeira parte de um especial dedicado à Festa do Peão de Barretos, o maior festival de música sertaneja da América Latina, que neste ano celebra 70 anos de história. O programa resgata a trajetória da Festa que começou oficialmente em 1956, mas que tem raízes ainda mais antigas, quando peões boiadeiros de diferentes Estados se reuniam nos fins de tarde em Barretos para se divertir.Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes – associação responsável pela organização da Festa –, relembra os primeiros tempos e as manifestações culturais que se tornaram marca registrada: “Em meados da década de 60, as danças folclóricas eram as grandes atrações da Festa do Peão, então vinham grupos folclóricos do Brasil todo e até do exterior. A catira, o toque do berrante, o concurso de viola, estão sempre presentes”. O especial também resgata curiosidades, como a criação do Parque do Peão, onde a Festa do Peão acontece, projeto assinado por Oscar Niemeyer.Entre os convidados, Matogrosso relembra a primeira participação em Barretos, em 1977, e Mathias recorda que conheceu o festival ainda criança. A dupla canta com Daniel o clássico Boi Soberano, de Tião Carreiro e Pardinho. Já Edson e Hudson contam com bom humor sua estreia na festa, ainda em meio às dificuldades do início da carreira: “A gente ia fazer uma participação num show de uma rádio . Montamos lá e, na hora de tocar, não tocamos. Não tinha programação, mas no final acabamos apresentando umas três músicas. Depois, no outro ano, voltamos e tocamos com Rio Negro”. Para encerrar a primeira parte do especial, que tem continuidade no domingo da próxima semana, dia 31, os artistas se reúnem no palco para cantar juntos Dia de Rodeio, celebrando a história, a música e a emoção de Barretos.A TV Globo, o canal por assinatura Multishow e o Globoplay transmitem a Festa do Peão ao vivo para todo o País por meio do programa Circuito Sertanejo: neste sábado (23), após Altas Horas, a TV Globo mostra o espetáculo de Ana Castela, sob o comando de Kenya Sade e Rafa Kalimann. A transmissão do Multishow e do Globoplay, com sinal aberto para não-assinantes e apresentação de Laura Vicente, André Piunti e Marina Fabris, tem início às 23h10 e, além do show de Ana Castela, mostra, na sequência, os de Zé Neto e Cristiano e Nattan. Os melhores momentos do festival serão exibidos pelo Multishow na madrugada do dia 27 (de terça, 26, para quarta, 27), às 0h30. A TV Globo, por sua vez, exibe os melhores momentos dos shows de Zé Neto e Cristiano e Nattan no dia 31, domingo, após o Fantástico. Apresentado por Daniel, o Viver Sertanejo vai ao ar aos domingos, depois do Globo Rural. O programa tem produção de Nathália Pinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.