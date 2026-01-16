O Viver Sertanejo deste domingo (18), dedica um episódio especial aos compositores do gênero, figuras fundamentais para a música sertaneja, responsáveis por transformar histórias de vida em canções que atravessam gerações. No programa, Elias Muniz, Paula Mattos, Danilo e Davi e Hugo Henrique compartilham suas origens e processos criativos.Elias Muniz, responsável por sucessos como Viola Está Chorando e Sou Seu Fã, recorda a infância, quando trabalhava com os pais na roça e, ao acordar ainda de madrugada, ouvia sertanejo raiz, como Tonico e Tinoco. A convivência com bandas de baile na adolescência ampliou seu repertório musical, incorporando referências que vão de Raul Seixas a Tim Maia.Paula Mattos conta que começou a compor ainda adolescente e relembra encontros decisivos que impulsionaram sua carreira em São Paulo. No programa, ela detalha a criação de Coração Apertado, parceria com Pedro Viana e Leko Bertoldo, uma música lapidada ao longo de meses até chegar à versão definitiva. No palco, interpreta Que Sorte a Nossa, reafirmando sua sensibilidade como compositora.A dupla Danilo e Davi traz histórias de canções que se tornaram marcos do sertanejo contemporâneo. Danilo fala sobre 10%, sucesso de Maiara e Maraisa, composto em 2015 e responsável por abrir portas em sua trajetória, além de Eu Sei de Cor, sua primeira música gravada por Marília Mendonça e que faz parte do segundo DVD da Rainha da Sofrência. Davi relembra o início da parceria com Danilo, em Goiânia, e o processo criativo de Seu Brilho Sumiu, gravada por Israel e Rodolffo e Mari Fernandez. Juntos, eles interpretam Apaga, Apaga, Apaga.Hugo Henrique compartilha uma história precoce de amor pela composição. Ainda criança, escreveu canções que chamaram a atenção de Marília Mendonça, que gravou Perto de Você, abrindo um novo capítulo em sua carreira. No programa, ele interpreta Ausência.Apresentado por Daniel, o Viver Sertanejo vai ao ar aos domingos, depois do Globo Rural. Tem produção de Nathália Pinha, produção executiva de Matheus Pereira, direção de Rafael Boucinha, direção artística de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero de Monica Almeida.