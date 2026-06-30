A primeira viagem de Dinho Almeida com o trabalho solo nasce fora do streaming. Lançado exclusivamente em uma zine distribuída durante o projeto +um Tour, o EP Dias Fora Almeida chega a Goiânia nesta quarta-feira (1º), no Shiva Alt Bar, em um show que reúne as canções do novo trabalho e músicas que raramente a Boogarins costuma tocar nos palcos.\nGoiânia sempre foi o ponto de partida dessa trajetória. Foi na capital, durante os anos de faculdade, que Dinho ajudou a fundar a Boogarins. O grupo ultrapassou as fronteiras da cena independente local, ganhou projeção internacional e passou por festivais como o South by Southwest (SXSW). Agora, é da cidade onde tudo começou que parte também uma nova etapa da trajetória do músico.\nO lançamento marca uma fase inédita na carreira do artista. Em vez de disponibilizar o EP nas plataformas digitais, Dinho optou por transformar o trabalho em um objeto físico, acompanhado de um link exclusivo para audição entregue apenas a quem adquirir a zine durante a turnê.