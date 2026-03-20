Quem viveu os anos 1990 certamente já cantou ou pelo menos ouviu o refrão de Papo de Jacaré, um dos hits mais populares da época. Décadas depois de conquistar o País com a música, o cantor e compositor goiano Carlinhos P.O. Box, 64, retorna com um trabalho que olha diretamente para suas origens. Neste sábado (21), ele lança o single Catireiro no streaming, uma canção que percorre paisagens, tradições e personagens de Goiás, celebrando o Cerrado e as memórias da infância no interior. Na entrevista a seguir, o artista fala sobre o novo lançamento, o impacto de um sucesso que atravessa gerações e o desejo de valorizar cada vez mais a cultura goiana em sua trajetória.\nDepois de tantos anos de carreira e de sucessos marcantes como Papo de Jacaré, o que motivou você a lançar agora a música Catireiro e revisitar suas origens goianas?