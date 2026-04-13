Na reta final do BBB 26 , Marciele não conseguiu evitar as berlindas como fez em boa parte de sua permanência na casa mais vigiada do Brasil. A cunhã-poranga do Boi Caprichoso foi eliminada no paredão contra Gabriela e Leandro. Ao longo de sua trajetória no reality, ela quebrou alianças feitas no início do jogo, como com Breno e Marcelo, e decidiu se integrar a um dos grandes grupos da edição, com o objetivo de se proteger das ameaças de deixar o programa precocemente. Depois da saída de sua grande amiga Maxiane, acabou se aproximando mais de Gabriela e Jordana. Na entrevista, Marciele comenta mais sobre suas alianças e rivalidades, e observa os aprendizados dessa experiência. Por fim, aponta para quem vai sua torcida a partir de agora.\nDepois da saída da Maxiane, você se aproximou bastante da Jordana. Como avalia essa relação?