Depois de mais de três décadas de carreira e uma trajetória consolidada ao lado do irmão Luciano, Zezé Di Camargo escreve um novo capítulo em sua história. Com o projeto solo Rústico – A Origem, cujo EP foi lançado na última semana, o cantor quer se reinventar e mergulhar em uma versão mais íntima de si mesmo. Tudo isso sem abrir mão daquilo que o tornou um dos maiores ícones da música sertaneja no Brasil.\nPara ele, o projeto solo nascido em 2022 vai além de resgatar a sonoridade clássica do sertanejo raiz: é também um manifesto pessoal, que celebra o orgulho de suas origens em Goiás e reafirma sua capacidade de sonhar, criar e recomeçar, mesmo após tantos anos de estrada. “Eu sou um cara que está sempre reinventando, criando novos caminhos, mesmo dentro da música”, disse Zezé em entrevista ao POPULAR.