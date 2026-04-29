-vovo_sinuca (1.3403987)\nA dona Raimunda Sousa, de 72 anos, conhecida na internet como Raimunda da Costura, viralizou nas redes sociais após ganhar a final do campeonato de sinuca, em Bom Jardim de Goiás, na região oeste de Goiás. As imagens mostram que ela precisava acertar as últimas três bolas restantes para superar seu adversário. Com jogadas precisas, ela consegue encaçapar uma por uma e vai aos braços dos parentes após vencer (veja o vídeo acima).\nO vídeo foi publicado no dia 19 de abril, dia do torneio, e já alcançou mais de 13 milhões de visualizações. Ao POPULAR, o neto dela, Fábio Augusto de Souza disse que a cena foi gravada durante o encontro da família que acontece todos os anos.\nFábio contou que a avó aprendeu a jogar sinuca nos anos 80, quando abriu um bar junto com o marido. Após o comércio fechar, ela não jogou mais com frequência, segundo ele.