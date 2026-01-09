Alguém sabe quantos prêmios Wagner Moura já amealhou ou pelo qual está indicado por seu trabalho no filme O Agente Secreto? Possivelmente até ele já perdeu as contas. Desde que foi aclamado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes no ano passado na categoria de Melhor Ator, foram literalmente dezenas de reconhecimentos nos mais diversos festivais ao redor do mundo. A lista inclui certames de prestígio em Nova York, Boston, Atlanta. Isso sem contar as indicações em várias das principais disputas da chamada temporada de premiações da indústria do cinema hollywoodiano, sendo a principal, até agora, a do Globo de Ouro, que o colocou como finalista entre os atores em produções de drama - a cerimônia será neste domingo (11). E vem aí o Oscar, para o qual todas as previsões também o apontam como um dos favoritos.