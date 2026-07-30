SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura confirmou sua participação no próximo filme da saga "Onze Homens e Um Segredo", que terá direção de Bradley Cooper. Em entrevista à revista QG, ele disse que viverá um dos vilões do projeto, mas não divulgou maiores detalhes.O ator brasileiro, que concorreu ao Oscar por "O Agente Secreto", está em cartaz na Europa com a peça "Julgamento - Depois do Inimigo do Povo", que é baseada na obra de Henrik Ibsen.Segundo o artista, ele deve se juntar às gravações do longa, cujo elenco terá ainda nomes como Margot Robbie e o próprio Cooper, após terminar sua turnê nos palcos.O novo "Onze Homens e um Segredo" ainda não tem data de estreia.