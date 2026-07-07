-WANESSACAMARGO (1.3430218)\nA cantora Wanessa Camargo aproveitou a calmaria do interior de Goiás para recarregar as energias. Em um registro compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (6), a artista celebrou a chegada à metade de suas férias na Fazenda É o Amor, propriedade de seu pai, Zezé Di Camargo, em Araguapaz. Ao lado do namorado, o ator e modelo Bruno Bevan, Wanessa compartilhou momentos de romance e reflexão (assista acima).\nNa legenda, Wanessa fez um desabafo sensível sobre a mudança de ritmo e a valorização da simplicidade. "É engraçado como, quando a gente desacelerar, começa a reparar nas coisas mais simples. O silêncio, o céu, os encontros, o tempo passando sem pressa... Tudo ganha outro significado", escreveu a cantora.\n'Tenho os meus problemas e cada um que resolva os seus', diz Wanessa Camargo sobre briga na família