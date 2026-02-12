A mineira Ana Paula Renault e o modelo Jonas Sulzbach são adversários declarados no BBB 26 (Globo), mas isso não os impede de se divertirem de vez em quando. Antes da rivalidade, a sister brincava de dar em cima do companheiro de confinamento, coisa que ela voltou a fazer nesta quarta-feira (11) antes e durante a festa do líder.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nNo começo da noite, alguns brothers estavam reunidos na sala conversando e Ana se esqueceu de usar o apelido "quinta série" para se referir ao rival, o chamando pelo nome. O deslize causou risos de Jonas, Alberto Cowboy e Edílson Capetinha e a sister não deixou barato.\nEla logo emendou que se for bacana, poderia "descolar uma transa" com o modelo e que os dois, juntos, poderiam colocar a casa no Tá Com Nada caso ele a leve ao quarto do líder. Ela não pode entrar nos aposentos de Jonas, pois não está no VIP.