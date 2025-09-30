Às vésperas da COP 30, a cidade de Belém, no Pará, ganha 19 novos murais de artistas brasileiros que retratam, de forma sensível, o acervo do histórico Museu Paraense Emílio Goeldi, instituição científica mais antiga da Amazônia. Entre eles está Wes Gama, único goiano selecionado para o projeto que levou seus traços, cores e identidade de raiz cerratense para os muros do Parque Zoobotânico do museu, patrimônio tombado e que nunca havia recebido intervenção artística desde sua fundação, há 130 anos.\nA iniciativa é uma parceria com o Museu de Arte Urbana de Belém (Maub), projeto que promove grandes exposições de street art desenvolvidas por artistas visuais nacionais e internacionais desde 2021 na capital do Pará. As obras são aplicadas em muros e em fachadas de prédios, transformando o percurso escolhido no maior museu a céu aberto do Norte do País, gratuito e acessível a todos. Neste ano, as obras retratam, de forma sensível, o acervo do Museu Goeldi, sua relevância para a cidade e a riqueza da fauna e flora amazônicas.