No corre-corre do Centro, um gesto de cor chama o olhar e interrompe a pressa: na lateral do prédio histórico do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), na Avenida Tocantins, o artista urbano Wes Gama transforma a cidade em narrativa viva. O mural recém-inaugurado não apenas colore, ele convida para uma pausa sensível no Centro da cidade. O trabalho ocupa a empena do edifício com uma proposta que vai além da estética. Trata-se de uma crônica visual sobre a democracia brasileira, construída em camadas simbólicas que dialogam diretamente com a função do espaço que abriga a intervenção. O mural nasce já integrado ao território, histórico, político e afetivo.A composição se desenrola como uma linha do tempo humanizada. Começa com a figura de uma criança, símbolo do futuro e da formação cidadã, e avança para a presença indígena, reafirmando a importância das raízes originárias na construção do país. É um início que estabelece o tom, a democracia como um organismo vivo, plural e em constante formação.Na sequência, o mural incorpora a figura feminina, evocando a luta histórica pelo direito ao voto e a participação política. O traço segue e encontra o trabalhador do campo, trazendo à superfície a força do interior e das bases produtivas, antes de alcançar a juventude contemporânea, inquieta, crítica e essencial para a renovação das ideias.A travessia visual desemboca na imagem da urna eletrônica, posicionada como ponto de convergência. Ali, o discurso artístico se alinha diretamente à missão institucional do TRE, garantindo que todas as vozes tenham o mesmo peso. A urna surge como símbolo de equilíbrio democrático, onde as diferenças se encontram em igualdade.“Estamos contando uma história onde todas as pessoas, de diversas classes, grupos sociais e idades, são fundamentais para que se cumpra o principal direito do cidadão brasileiro, que é o direito ao voto, o direito de escolher quem vai governar sua cidade e seu País”, reflete Wes, que tem diversos murais espalhados pelo Centro. O trabalho ainda está em processo de realização e um pedaço que cruza com a Rua 1 também está sendo colorido. Segundo Wes, realizar a obra no espaço carrega um significado que ultrapassa o campo artístico. “Realizar um mural no TRE tem grande importância social e cultural. A arte urbana dialoga com todos os públicos. Além de tudo, o mural se encontra no coração de Goiânia, um ponto de referência na cidade”, reflete o artista.A iniciativa também reforça um movimento maior de ocupação qualificada do Centro. Ao inserir arte em um prédio histórico, o projeto contribui para reativar o olhar sobre a região, muitas vezes atravessada pela rotina e pelo esquecimento. A intervenção transforma a arquitetura em suporte de memória e atualidade, convidando o público a redescobrir o espaço urbano.Segundo o presidente do TRE-GO, Luiz Cláudio Veiga Braga, a proposta vai além do impacto visual. “A finalidade do mural é ocupar os espaços públicos com arte, no caso do TRE, contando a história da Justiça Eleitoral, formulando convite para a revitalização da região central de Goiânia, preservando o seu acervo arquitetônico”, destaca.Instalado em uma das vias mais emblemáticas da capital, o mural também reposiciona a Avenida Tocantins como cenário de experiências culturais a céu aberto. De Goiás, Wes Gama construiu uma trajetória marcada pelo diálogo direto com o espaço público e com as narrativas sociais que atravessam o cotidiano das cidades. Seu trabalho se destaca pelo uso de cores vibrantes e personagens simbólicos, que transformam muros em plataformas de reflexão sobre identidade, pertencimento e cidadania.