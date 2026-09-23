De volta aos palcos goianos, o humorista Whindersson Nunes reflete sobre temas atuais, redes sociais, espiritualidade e saúde mental no seu novo espetáculo de stand-up Isso Definitivamente Não É Um Culto. A turnê chega à cidade de Anápolis nesta sexta-feira (25), no Grande Teatro Centro de Convenções de Anápolis, e segue para o Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, no sábado (26) e no domingo (27). Segundo Whindersson, o show representa uma fase de maturidade artística ao transformar experiências pessoais e temas sensíveis em uma apresentação marcada pela proximidade com o público. “Eu acho que tem coisa que você só consegue fazer piada depois que já conseguiu entender um pouco o que aconteceu. Tem coisa que ainda está muito viva, que não virou história ainda. Mas tem outras coisas que, com o tempo, você olha e pensa: rapaz, isso aqui é muito absurdo. E aí começa a nascer a comédia”, explica ao POPULAR.A apresentação combina humor, espontaneidade e a maneira particular de Whindersson observar e transformar suas experiências em histórias no palco. “Mas eu também não gosto de chegar no palco como se tivesse resposta para tudo. Eu estou contando o que eu vivi e como eu enxerguei aquilo. Se a pessoa se identificar, melhor ainda”, comenta. Os assuntos mais pessoais abordados pelo humorista no show são, ao mesmo tempo, experiências compartilhadas com parte da plateia que está o assistindo. “Tem sido muito massa o feedback do público, porque tem muita coisa que a gente acha que só acontece com a gente. Você fica pensando: será que só eu sou assim?. Você fala no palco e vem uma sala inteira rindo, porque todo mundo já passou por alguma coisa parecida”, diz. Esse é um dos segredos da proximidade que ele consegue manter com seu público, segundo o artista. “Às vezes a pessoa nem fala nada durante o show, mas depois vem conversar e conta uma história pessoal. Eu acho bonito isso, porque a comédia acaba criando um lugar onde as pessoas conseguem falar de coisas que talvez normalmente não falariam”, observa.Levar experiências pessoais que não tenham sido positivas para o palco acaba sendo terapêutico, de certa forma. “Cada vez que você fala uma coisa, você também escuta aquilo de outro jeito”, explica. “E o público devolve muita coisa. Tem reação, tem comentário, tem silêncio. Às vezes eu chego numa conclusão no palco e, depois de algumas apresentações, penso que talvez eu estivesse errado. O show também vai mudando junto comigo”, diz.CirculaçãoGoiânia e Anápolis integram uma agenda agitada da turnê de Whindersson, que apresenta Isso Definitivamente Não É Um Culto pelo Brasil e também fora do País. A experiência de apresentar o espetáculo para públicos de cidades diferentes interfere na própria apresentação, segundo o humorista, o que abre espaço para incorporar situações ou reações que surgem especificamente em cada lugar. “Cada lugar tem uma energia. Tem público que já chega querendo participar, outro que fica mais quieto e você precisa ir conquistando aos poucos”, comenta. Para ele, essas diferentes reações, muitas vezes imprevisíveis, é o que mantém um espetáculo de comédia “vivo”, não linear. “Eu gosto disso, porque o show não fica uma coisa engessada. Se acontece alguma situação ali na hora, alguém grita alguma coisa ou acontece uma reação diferente, eu vou conversando com aquilo. Às vezes, nasce uma piada que nem existia antes”, conta. Whindersson esteve em terras goianas com o espetáculo Efeito Borboleta, em 2024, que teve sessões esgotadas e data extra para atender à demanda. “Goiânia e Anápolis têm uma relação muito boa com o meu trabalho, então voltar também tem esse clima de reencontro. É como voltar para conversar com a galera que já conhece um pouco do que você está fazendo”, celebra. “E o bom do palco é que ele está vivo, então nunca é exatamente a mesma apresentação”, finaliza.Desde a última passagem por Goiás, muita coisa aconteceu na vida de Whindersson. O humorista, que havia estreado nos grandes eventos de boxe ao enfrentar Acelino Popó Freitas, em 2022, voltou ao ringue em novembro de 2024 para lutar contra o indiano Neeraj Goyat, no Texas. Poucos meses depois, em fevereiro de 2025, internou-se voluntariamente em uma clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental. Whindersson, que já havia revelado publicamente sua luta contra a depressão, voltou a falar com franqueza sobre a doença, o tratamento e os momentos delicados vividos longe dos holofotes. Agora, retorna aos palcos e reencontra o público goiano depois de um período marcado por desafios, pausas e recomeços.SERVIÇOEspetáculo: Isso Definitivamente Não É Um Culto, de Whindersson NunesData: 25 (Anápolis), 26 e 27 de setembro (Goiânia)Horários: 19h30, 19h e 18h, respectivamenteLocal: Grande Teatro Centro de Convenções de Anápolis e Teatro Rio Vermelho, em GoiâniaIngressos: a partir de R$ 35 via ingressodigital.com