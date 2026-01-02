O ator e rapper Will Smith foi processado por um violinista, segundo a revista Variety. O músico Brian King Joseph, que integrou a turnê de Smith em 2025, acusa o artista e sua empresa de gestão, Treyball Studios Management, Inc., de assédio sexual, retaliação e demissão injusta.\nA publicação americana afirma ter lido e analisado o processo. No documento, o violinista alega que Smith apresentou "comportamento predatório" e teria "deliberadamente preparado e aliciado o Sr. Joseph para futura exploração sexual" ao longo da turnê "Based on a True Story: 2025 Tour".\nDe acordo com informações da Variety, Smith contratou Joseph em novembro de 2024 para apresentação em San Diego, na Califórnia. O violinista foi convidado para participar da turnê em 2025 e do próximo álbum do rapper. À medida que os dois se aproximavam, Smith teria feito comentários como: "Você e eu temos uma conexão especial que não tenho com mais ninguém".