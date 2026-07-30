Espanha, Portugal e Marrocos compartilham sabores, palavras, tradições e costumes herdados de uma história comum que atravessa continentes. No terceiro episódio da série especial sobre os países que sediarão a Copa do Mundo de 2030, William Bonner percorre os três territórios em busca de marcas de um patrimônio cultural que permanece presente dos dois lados do Mediterrâneo. O Globo Repórter desta sexta-feira (31) mostra como receitas, ingredientes e expressões atravessaram séculos e continuam presentes no cotidiano dessas sociedades.Uma das histórias contadas pelo programa tem como ponto de partida a laranja. Do Algarve às medinas marroquinas, passando por regiões da Andaluzia, a fruta ajuda a explicar séculos de intercâmbio entre diferentes povos. No Marrocos, por exemplo, seu nome em árabe, burtuqal, faz referência direta a Portugal.A culinária é um dos principais fios condutores da reportagem. Durante a viagem, William Bonner aprende a preparar a tradicional torta de laranja portuguesa, acompanha a produção do pão marroquino e participa do preparo do tagine, prato típico do norte da África. Ao longo do percurso, conhece receitas transmitidas entre gerações e tradições que ajudam a compreender a formação cultural desses povos.O programa também apresenta o vinho de laranja produzido na Espanha, a fabricação artesanal da água de flor de laranjeira utilizada em doces e perfumes no Marrocos e a história da cataplana portuguesa, utensílio e prato cuja origem remete à influência árabe na Península Ibérica.